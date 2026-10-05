Caso Epstein, l'ex principe Andrea ricorre contro le perquisizioni

Il terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo III ha avviato un'azione legale per contestare le perquisizioni effettuate dalla polizia a febbraio al momento del suo arresto legato al caso Epstein. Le perquisizioni erano avvenute nella sua residenza a Sandringham e nella precedente residenza a Windsor. Come hanno precisato i servizi giudiziari, il prossimo 8 ottobre si terrà un'udienza per esaminare il ricorso