Ucraina, capo Cia ha avvertito Putin di non attaccare paesi Nato. LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk durante una visita al fronte nella regione di Zaporizhzhia, accompagnato dal comandante in capo delle Forze armate ucraine, Mykhailo Drapatyi. "Oggi sono con i nostri combattenti che difendono settori estremamente difficili del fronte. Le nostre posizioni nella regione di Donetsk saranno rafforzate con due gruppi di forze riorganizzati, che saranno comandati dagli Eroi dell'Ucraina Denys Prokopenko e Andriy Biletsky", ha dichiarato Zelensky. Zelensky ha ringraziato i militari per aver combattuto "con orgoglio e resilienza" in oltre quattro anni di guerra: "Questa è la ragione principale per cui l'Ucraina esiste e vive". Il presidente ha inoltre rivendicato i risultati ottenuti dalle forze ucraine a Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipro e in altri settori del fronte, definendo la controffensiva di Oleksandrivskyi "una delle nostre operazioni storiche, che ci ha permesso di dimostrare che gli ucraini sanno come raggiungere i propri obiettivi e come infliggere perdite significative ai russi". "