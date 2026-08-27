Ucraina, capo Cia ha avvertito Putin di non attaccare paesi Nato. LIVE

L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della Nato con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Zelensky ringrazia Xi per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina: “Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra della Russia contro il nostro Paese”
in evidenza
Il viaggio a sorpresa del capo della Cia a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della Nato. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della Nato con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Zelensky ringrazia Xi per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina: “Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra della Russia contro il nostro Paese”.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Zelensky in visita al fronte: "Rafforzate nostre posizioni nel Donetsk"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk durante una visita al fronte nella regione di Zaporizhzhia, accompagnato dal comandante in capo delle Forze armate ucraine, Mykhailo Drapatyi. "Oggi sono con i nostri combattenti che difendono settori estremamente difficili del fronte. Le nostre posizioni nella regione di Donetsk saranno rafforzate con due gruppi di forze riorganizzati, che saranno comandati dagli Eroi dell'Ucraina Denys Prokopenko e Andriy Biletsky", ha dichiarato Zelensky. Zelensky ha ringraziato i militari per aver combattuto "con orgoglio e resilienza" in oltre quattro anni di guerra: "Questa è la ragione principale per cui l'Ucraina esiste e vive". Il presidente ha inoltre rivendicato i risultati ottenuti dalle forze ucraine a Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipro e in altri settori del fronte, definendo la controffensiva di Oleksandrivskyi "una delle nostre operazioni storiche, che ci ha permesso di dimostrare che gli ucraini sanno come raggiungere i propri obiettivi e come infliggere perdite significative ai russi". "
Mosca rivendica attacco con droni a nave cargo in porto Odessa
La Russia ha rivendicato un attacco con droni contro una nave cargo e tre serbatoi di carburante nel porto ucraino di Izmail, nella regione di Odessa. "Droni d'attacco hanno colpito nel porto di Izmail una nave portarinfuse che trasportava materiale militare destinato all'Ucraina e tre serbatoi di carburante destinati alle Forze armate ucraine, oltre a infrastrutture portuali utilizzate per lo scarico di materiale militare", ha affermato in una nota il ministero della Difesa russo. L'attacco arriva mentre Mosca e Kiev si accusano reciprocamente di colpire la navigazione e le infrastrutture nel Mar Nero. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata con l'omologo egiziano Badr Abdelatty, ha espresso preoccupazione per gli attacchi ucraini contro navi civili e infrastrutture energetiche russe. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha invece denunciato al collega francese Jean-Noel Barrot che la Russia sta "intensificando" gli attacchi nel Mar Nero, con conseguenze per l'economia ucraina nel pieno della stagione del raccolto dei cereali.
Zelensky ringrazia 44 Paesi: "Avete pensato a noi in occasione nostra indipendenza"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato su X i 44 Paesi, oltre all'Unione Europea e al Consiglio d'Europa, che in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina hanno illuminato di giallo e blu alcuni dei loro edifici e monumenti simbolo. Tra i Paesi citati dal leader ucraino figura anche l'Italia. "Ogni gesto di sostegno è importante. Apprezziamo il fatto che, in occasione del 35esimo anniversario del ripristino dell'indipendenza del nostro Paese, abbiate pensato all'Ucraina e agli ucraini", ha scritto Zelensky, accompagnando il messaggio con un mosaico di fotografie dei luoghi illuminati con i colori della bandiera ucraina.
Moldova, violazione dello spazio aereo di un oggetto volante
Un "oggetto volante" non autorizzato ha fatto ingresso oggi pomeriggio nello spazio aereo della Moldova, "in seguito ad attacchi aerei condotti oggi dalla Federazione Russa contro l'Ucraina": lo ha riferito il ministero della Difesa moldavo. In un comunicato, il ministero ha spiegato che l'oggetto è stato rilevato alle 17:38, nella zona di Palanca, distretto di Ștefan Vodă. "Successivamente, alle 17:43, l'oggetto aereo ha attraversato nuovamente la frontiera di Stato in direzione dell'Ucraina, entrando nel territorio ucraino nella località di Gradinița, nella regione di Odessa", aggiunge la nota. "Le autorità nazionali, in collaborazione con i partner, continuano a monitorare lo spazio aereo al fine di garantire la sicurezza della popolazione", afferma il ministero della Difesa moldavo.
Mosca: "Droni russi colpiscono nave nel porto ucraino di Izmail"
Le Forze Armate russe hanno colpito una nave che trasportava materiale militare in Ucraina, serbatoi di carburante e infrastrutture portuali nel porto di Izmail: lo riporta Interfax citando un comunicato del ministero della Difesa russo. "Droni d'attacco hanno colpito una nave portarinfuse che trasportava materiale militare in Ucraina e tre serbatoi di carburante destinati alle Forze Armate ucraine nel porto di Izmail, nella regione di Odessa, nonché infrastrutture portuali utilizzate per lo scarico di materiale militare", si legge nel comunicato.