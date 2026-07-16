Tensione a Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara escalation. LIVE

Non si sblocca lo stallo su Hormuz. Nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran nell'area dello Stretto. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Netanyahu lunedì alla Casa Bianca
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Non si sblocca lo stallo su Hormuz. Nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran nell'area dello Stretto. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murale con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera Usa con la scritta 'Uccideremo Trump'. Netanyahu lunedì alla Casa Bianca.
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Teheran, colpito sistema Patriot in Bahrein e Kuwait
Teheran rivendica di aver colpito batterie Patriot in Kuwait e in Bahrein. Secondo quanto riportato da Press TV, "I droni Arash hanno colpito radar americani, batterie di difesa aerea Patriot e depositi di carburante presso la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait" e, in un'altra ondata di attacchi, droni iraniani i sistemi di comunicazione e di difesa aerea Patriot nella base aerea di Sheikh Isa, in Bahrein.
Iran:, Wsj: 'Trump valuta espansione operazioni militari'
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari statunitensi in Iran, a seguito di briefing con i suoi più stretti collaboratori, secondo quanto riferito al Wall Street Journal da funzionari statunitensi .
Secondo il quotidiano americano, le opzioni di Trump includono l'intensificazione degli attacchi aerei contro i siti energetici, l'invio di forze di terra sull'isola di Kharg e in altri territori vicino allo Stretto di Hormuz, e il bombardamento di un complesso di tunnel a Pickaxe Mountain, che gli Stati Uniti definiscono un sito fortificato che potrebbe essere utilizzato per attività nucleari segrete.
Media, 'traffico a Hormuz praticamente scomparso'
Il traffico nello Stretto di Hormuz si è ridotto drasticamente. Lo scrive Lloyd's List, pubblicazione specializzata nell'analisi e nel monitoraggio dell'industria del trasporto marittimo, secondo cui "il traffico marittimo non iraniano è praticamente scomparso" nello Stretto di Hormuz a seguito della ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riportato, i proprietari delle navi che tentano ancora di attraversare la via navigabile contesa hanno fatto ricorso alla navigazione "al buio", ovvero senza transponder che comunichino la loro posizione. Lloyd's List ha inoltre riferito che il rinnovato blocco statunitense sui porti iraniani sta "intensificando i piani, sostenuti dagli Stati Uniti, per rilanciare l'oleodotto Iraq-Siria Kirkuk-Baniyas".
Teheran, 'attaccate basi Usa in Kuwair e Bahrain'
L'esercito iraniano ha dichiarato di aver effettuato attacchi con droni contro basi e installazioni statunitensi in Kuwait e Bahrain, secondo quanto riportato dalla televisione di stato, in seguito agli attacchi statunitensi contro la Repubblica islamica. L'esercito iraniano ha affermato di aver preso di mira "sistemi radar, un sistema di difesa aerea Patriot e depositi di carburante presso la base aerea di Ali Al Salem" in Kuwait e installazioni militari statunitensi presso la base aerea di Sheikh Isa in Bahrain, secondo quanto riportato dall'agenzia Irib.
Trump: 'l'Iran ha rilasciato un'americana detenuta dal 2024'
"L'Iran ha permesso a una cittadina americana, detenuta ingiustamente nel dicembre 2024 sotto la 'presidenza' di Sleepy Joe Biden, di lasciare il Paese". Lo annuncia Donald Trump su Truth. "Ora si trova al sicuro fuori dall'Iran e in buone condizioni. Gli Stati Uniti apprezzano questo gesto di buona volontà da parte dell'Iran", ha aggiunto il presidente.
Esercito Giordania, 'intercettati otto missili iraniani'
L'esercito giordano ha annunciato di aver intercettato otto missili iraniani diretti verso il proprio territorio, che non hanno causato né vittime né danni. Poco prima le forze armate iraniane avevano dichiarato di aver preso di mira alcune installazioni militari statunitensi in Giordania, dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi in Iran.
Iran, 'attaccato installazioni militari statunitensi in Giordania'
L'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato alcune installazioni militari statunitensi in Giordania utilizzando dei droni. E' quanto riporta la televisione di Stato iraniana, dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi in Iran. Le forze armate iraniane hanno colpito un radar e sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio di carburante dell'esercito americano presso la base aerea di Al-Azraq in Giordania, utilizzando droni d'attacco".
Esercito Usa, 'colpito centri di comando iraniani'
"Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti che prestano servizio a bordo di navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Lo scrive su X il Comando centrale delle forze armate statunitensi, aggiungendo di aver utilizzato munizioni di precisione per colpire obiettivi in diverse località, tra cui Bandar Abbas. Gli attacchi si sono conclusi alle 21 (ora degli Stati Uniti).