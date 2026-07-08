Guerra Ucraina Russia, raffica di missili su Kiev, Kharkiv e Mykolaiv: due morti. LIVE
Una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della Nato in Turchia. Una madre e una figlia sono state uccise e altre due ferite nella regione meridionale di Mykolaiv quando le forze russe hanno attaccato con bombe aeree guidate. Raid anche su Kharkiv
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Una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della Nato in Turchia. Una prima forte esplosione è stata udita ancor prima che suonassero le sirene di allarme aereo della città, seguita da altre quattro. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che alcuni magazzini sono andati a fuoco per un attacco missilistico, e che un altro un "edificio non residenziale" era in fiamme. "Il nemico sta attaccando la capitale con missili balistici", ha scritto Klitschko sui social media. Raid anche su Kharkiv e sulla regione di Mykolaiv, dove due donne (madre e figlia) sono rimaste uccise.
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Raid su regione di Mykolaiv: morte madre e figlia
Una madre e una figlia sono state uccise e altre due ferite nella regione meridionale di Mykolaiv quando le forze russe hanno attaccato con bombe aeree guidate, ha dichiarato il capo militare regionale Vitaliy Kim.
Droni colpiscono raffineria russa di Saratov
Dopo gli attacchi russi a Kiev e Kharkiv, nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov, in Russia, e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Lo riferisce il quotidiano The Kyiv Independent. Secondo il canale Telegram Exilenova Plus, la raffineria di petrolio di Saratov è stata incendiata. Il Ministero della Difesa russo aveva lanciato un allarme riguardo alla minaccia di un attacco con droni nella regione, come dichiarato in precedenza dal governatore dell'oblast' di Saratov Roman Busargin. Saratov si trova a circa 460 chilometri a est del confine ucraino con la Russia. A Nizhnekamsk, in Tatarstan, secondo quanto riportato da Exilenova Plus, un impianto petrolchimico è stato colpito dalle forze ucraine. L'Ucraina colpisce regolarmente infrastrutture militari russe nel tentativo di indebolire la capacità di Mosca di continuare la sua guerra.
Raid russi nella notte anche su Kharkiv
Non solo Kiev ma anche Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, è sotto attacco russo, mentre in Turchia è in corso il vertice della Nato. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kharkiv Igor Terekhov due persone sono rimaste ferite. Su Telegram, Terekhov ha riferito che le persone stanno soffrendo di una "reazione acuta da stress" dopo l'attacco che ha danneggiato più di 20 case.
Due feriti da attacco missilistico balistico su Kiev
Due persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico balistico lanciato dalla Russia contro Kiev nelle prime ore dell'8 luglio. Poco prima che scattasse l'allarme aereo, si sono udite delle esplosioni nella capitale.L'Aeronautica militare ucraina ha lanciato un allarme per la minaccia di missili balistici russi diretti verso la capitale, mentre le autorità locali hanno esortato i residenti a rimanere nei rifugi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che un attacco missilistico ha provocato un incendio in alcuni magazzini nel quartiere di Desnianskyi, mentre un altro incendio è divampato in un edificio non residenziale nel quartiere di Sviatoshynskyi.