Una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della Nato in Turchia. Una prima forte esplosione è stata udita ancor prima che suonassero le sirene di allarme aereo della città, seguita da altre quattro. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che alcuni magazzini sono andati a fuoco per un attacco missilistico, e che un altro un "edificio non residenziale" era in fiamme. "Il nemico sta attaccando la capitale con missili balistici", ha scritto Klitschko sui social media. Raid anche su Kharkiv e sulla regione di Mykolaiv, dove due donne (madre e figlia) sono rimaste uccise.

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