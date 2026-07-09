Nella notte, l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhaylovsk, nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Vladimirov ha confermato l'attacco a un "impianto industriale" non specificato
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Nella notte, l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhaylovsk, nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Vladimirov ha confermato l'attacco a un "impianto industriale" non specificato.
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Russia: in fiamme deposito petrolifero Tver dopo attacco ucraino
Un incendio è scoppiato in un serbatoio del centro petrolifero di Tver "in seguito al respingimento di un attacco di droni avvenuto durante la notte". Lo ha fatto sapere su Max il governatore della regione, Vitaly Korolev. L'incendio e' stato circoscritto e non si registrano vittime, ha aggiunto Korolev.
Premier bulgaro e Zelensky ad Ankara, 'cooperiamo sull'energia'
Il premier bulgaro, Rumen Radev, ha discusso oggi con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del vertice Nato di Ankara, della cooperazione tra Sofia e Kiev nel settore energetico e dell'approvvigionamento di risorse energetiche, incluso il gas naturale. Tra i punti salienti dell'incontro figuravano anche la diversificazione energetica e le azioni intraprese per la costruzione di nuovi corridoi energetici verso l'Europa. Lo si apprende a Sofia. In precedenza, Radev ha dichiarato ai giornalisti che la Bulgaria avrebbe sostenuto finanziariamente l'Ucraina nei limiti delle proprie possibilità, sottolineando la difficile situazione economica del Paese balcanico e la necessità di non compromettere la spesa sociale. Il premier bulgaro ha ribadito la sua posizione secondo cui il conflitto tra Russia e Ucraina non può essere risolto continuando la guerra con la Russia. Secondo lui, il tentativo dell'Occidente di ottenere una vittoria convenzionale sulla maggiore potenza nucleare comporta seri rischi. Radev ha avvertito che la mancanza di capacità di contrastare i missili ipersonici di Mosca aumenta il pericolo di un'escalation e di una potenziale risposta nucleare. "Pertanto, è fondamentale garantire al più presto le condizioni per la diplomazia e la pace", ha concluso Rumen Radev.
Mosca condanna le 'decisioni irresponsabili' Nato sull'Ucraina
La Russia critica duramente gli impegni assunti dalla Nato nei confronti dell'Ucraina durante un vertice in Turchia, tra cui miliardi di euro in aiuti per la difesa, definendoli "irresponsabili" e accusando inoltre gli Stati europei di prepararsi "a un conflitto armato con la Russia". In una dichiarazione, il ministero degli Esteri russo ha accusato i Paesi membri dell'Alleanza di "decisioni irresponsabili che potrebbero portare al disastro" e di essere concentrati sulla "militarizzazione del continente europeo".
Depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini fiamme nella notte in una infrastruttura della Lukoil
Nella notte, l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni, stando a quanto scrive The Kyiv independent. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhaylovsk, nel Territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo verso l'obiettivo. Il governatore regionale Vladimir Vladimirov ha confermato l'attacco a un "impianto industriale" non specificato in un post su Telegram, nel contesto di un'allerta aerea più ampia. Canali Telegram indipendenti, citando testimonianze di residenti, hanno riportato che un altro incendio era scoppiato in un deposito di petrolio nella città di Tver, a circa 300 chilometri a nord-ovest di Mosca, a seguito di un attacco ucraino. Non è chiara l'entità dei danni.