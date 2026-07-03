Guerra Ucraina, almeno 30 morti per l'attacco russo a Kiev. Quattro vittime a Sumy. LIVE
Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato precipitosamente in patria dall'Irlanda: "Gli Usa ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo". L'Ue annuncia nuove sanzioni ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma: "Continueremo ad aumentare la pressione su Kiev"
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Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte tra mercoledì e giovedì su Kiev e tutte le principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 30 i morti e decine i feriti, nella capitale colpito anche un pronto soccorso. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato precipitosamente in patria dall'Irlanda: "Gli Usa ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo". Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska, nella regione di Sumy: 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai due anni.
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Missile ucraino su Belgorod: uccisa una donna
Una donna è rimasta uccisa a Belgorod a causa dell'impatto di un proiettile delle Forze Armate ucraine, secondo quanto riportato dalla task force regionale. Lo scrive l'agenzia russa Tass. "Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati oggetto di un attacco missilistico da parte delle Forze Armate ucraine. Un civile è rimasto ucciso a Belgorod a seguito di un attacco missilistico. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici", si legge nella dichiarazione. Secondo quanto riferito dalla squadra di pronto intervento, è scoppiato un incendio in un impianto infrastrutturale e i vigili del fuoco sono stati inviati sul posto.
Drone contro condominio a Sumy, 4 morti tra cui bambina di 1 anno
Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska, nella regione di Sumy: 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai due anni. Lo scrive Ukrinform, riportando l'annuncio su Facebook dal capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Hrygorov. A quanto risulta i russi hanno attaccato un condominio con un drone d'attacco. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. "Purtroppo, due donne, un uomo anziano e una bambina piccola, di meno di due anni, sono deceduti. L'attacco russo le ha portato via la vita insieme a quella di sua madre". Tre feriti stanno ricevendo cure mediche.
Esplosione Monaco, media: "Attentatrice è ucraina, fuggita in Europa"
Nell'attentato lunedì sono rimasti gravemente feriti Ermolaev, ricchissimo uomo d'affari di origine ucraina, la compagna Anna Nasobina e il figlio tredicenne della coppia.
Esplosione Monaco, media: 'Attentatrice è ucraina, fuggita in Europa'Vai al contenuto
Ucraina: sale ad almeno 30 morti bilancio attacco russo a Kiev
Sale ad almeno 30 morti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev.