Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte tra mercoledì e giovedì su Kiev e tutte le principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 30 i morti e decine i feriti, nella capitale colpito anche un pronto soccorso. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato precipitosamente in patria dall'Irlanda: "Gli Usa ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo". Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska, nella regione di Sumy: 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai due anni.

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