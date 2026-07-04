Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. 'Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città" scrive su X. "Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento, sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Altre 27 persone sono rimaste ferite". Intanto prosegue la caccia a Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato all'oligarca filorusso Ermolaev, alla compagna e al figlio
in evidenza
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. "Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città" scrive su X. "Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento, sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Altre 27 persone sono rimaste ferite". Intanto prosegue la caccia a Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Alla guida di un'auto con targa tedesca sarebbe passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Ucraina: Zelensky: "A Sumy usate bombe aeree guidate contro civili"
"A Sumy sono in corso le operazioni per far fronte alle conseguenze del raid aereo russo. I russi hanno utilizzato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Tragicamente, al momento, sono state confermate quattro vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 27 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Molti hanno riportato ferite gravi". A scriverlo, in un post su X in cui denuncia gli attacchi sferrati ieri dalle foirze russe, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Nel corso della giornata - prosegue - la Russia ha colpito anche Zaporizhzhia, dove un attacco con droni ha ucciso due persone e ne ha ferite altre sei, tra cui un bambino. Anche Kharkiv è stata colpita da un drone nemico a pilotaggio remoto, causando feriti. Anche diverse comunità nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk sono state prese di mira", conclude.
Ucraina, Zelensky: "Europa dispone di strumenti per premere su aggressore"
"È fondamentale che i nostri partner esercitino pressioni sulla Russia". A chiederlo è Volodymyr Zelensky, in un post pubblicato su X in cui sottolinea che "la Russia ascolterà sicuramente gli Stati Uniti, gli altri Paesi del G7 e del G20 e l'Europa. Dobbiamo ricordare che l'Europa dispone di strumenti per esercitare pressioni su questo aggressore, soprattutto sul suo settore energetico, sulla sua flotta petrolifera e sul suo sistema finanziario", continua il presidente ucraino. "Questi strumenti devono essere utilizzati. Dobbiamo inoltre compiere ulteriori passi per rafforzare la nostra difesa, in primis la nostra difesa aerea".
L'attacco a Sumy, 4 morti e 27 feriti
Il presidente ucraino ha pubblicato alcune immagini che mostrano le conseguenze dell'attacco, tra cui la foto di una bambina a terra mentre i soccorritori tentano di rianimarla utilizzando un defibrillatore. Secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy, Oleg Grigorov, la piccola di 5 anni è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione, così come la madre. "È essenziale che i nostri partner facciano pressione sulla Russia affinché questo terrore abbia fine. Coloro a cui la Russia presterà ascolto sono, senza dubbio, gli Stati Uniti, altri paesi del G7 e del G20, e l'Europa. Dobbiamo ricordare che l'Europa dispone di strumenti che può utilizzare per fare pressione su questo aggressore - soprattutto sul suo settore energetico, sulla sua flotta petrolifera e sul suo sistema finanziario. Quegli strumenti devono essere utilizzati. Dobbiamo anche intraprendere ulteriori passi per rafforzare la nostra difesa, in primo luogo la nostra difesa aerea", ha affermato Zelensky, dopo aver sottolineato che nell'ultima giornata "la Russia ha anche colpito Zaporizhzhia, dove un attacco con drone ha causato la morte di due persone e ferito altre sei, tra cui un bambino. Kharkiv è stata presa di mira da un drone Fpv nemico, causando feriti anche lì. Comunità nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk sono state anch'esse attaccate".
Zelensky: 'attacco contro il centro di Sumy, 4 morti e 27 feriti, anche bambini'
"A Sumy sono in corso operazioni per far fronte alle conseguenze del raid aereo russo. I russi hanno utilizzato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Tragicamente, al momento, sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 27 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Molti hanno riportato ferite gravi". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky sottolineando che "è fondamentale che i nostri partner esercitino pressione sulla Russia affinché questo terrore abbia fine".
Russia, intercettati e distrutti 389 droni ucraini
Le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 389 droni ucraini sopra le regioni russe e i mari Nero e d'Azov nella notte tra sabato e domenica. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo.