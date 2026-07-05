Cremlino: “Putin sente Trump, focus sull'Ucraina”. LIVE

Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti