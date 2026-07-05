Cremlino: “Putin sente Trump, focus sull'Ucraina”. LIVE

Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti
in evidenza
Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Putin a Trump: 'negoziati con Iran portino a soluzioni a lungo termine accettabili'
Il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione con il presidente statunitense Donald Trump, ha espresso la speranza che i negoziati tra Stati Uniti e Iran portino a soluzioni a lungo termine reciprocamente accettabili per il conflitto. Lo ha riferito ai giornalisti il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, scrive l'agenzia russa Ria Novosti. "Riguardo alla situazione relativa all'Iran, Vladimir Putin ha espresso la speranza che il processo negoziale basato sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran permetta di trovare soluzioni a lungo termine reciprocamente accettabili alle principali questioni di risoluzione del conflitto", ha sottolineato Ushakov.
Cremlino: 'Putin ribadisce a Trump sua disponibilità a soluzione diplomatica su Kiev'
Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi, nel corso di una conversazione telefonica con il presidente statunitense Donald Trump. Lo ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino, scrive l'agenzia russa Tass. "È stata nuovamente sottolineata l'opportunità di una soluzione politico-diplomatica del conflitto, tenendo debitamente conto dei noti approcci di principio della Russia", ha affermato.
Kiev, 'colpito dai russi un palazzo a Zaporizhzhia, si temono vittime o feriti'
Nella tarda serata di sabato 4 luglio, le forze russe hanno lanciato una serie di raid aerei su Zaporizhzhia. I bombardamenti hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il capo del dipartimento di polizia regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, secondo il quale "il nemico ha lanciato almeno cinque attacchi sulla città. I bombardamenti hanno danneggiato infrastrutture critiche, tra cui un edificio a più piani e un parcheggio".