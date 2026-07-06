Si aggrava il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione di Kiev. Nella capitale, almeno nove persone sono morte e 46 sono rimaste ferite. Lo ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. Almeno un'altra persona è morta nel distretto di Butcha, alla periferia di Kiev, come ha riferito Mykola Kalachnyk, capo dell'amministrazione militare regionale.