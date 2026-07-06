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Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: forti esplosioni e 9 morti. LIVE

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Forti esplosioni a Kiev durante un'allerta missilistica: le esplosioni sono state udite alle 1:40 del mattino ora locale. Su Telegram il capo dell'amministrazione militare della Capitale, Timur Tkachenko, ha scritto che "il nemico sta colpendo con missili balistici".

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Forti esplosioni a Kiev durante un'allerta missilistica: le esplosioni sono state udite alle 1:40 del mattino ora locale. Su Telegram il capo dell'amministrazione militare della Capitale, Timur Tkachenko, ha scritto che "il nemico sta colpendo con missili balistici". Sono almeno 9 i morti registrati dopo l'attacco.

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Media: "Attacco di Kiev contro raffineria russa"

L'esercito ucraino ha sferrato un attacco contro la città russa di Yaroslavl nella notte, colpendo la raffineria di petrolio della città. Lo riportano canali di informazione russi Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare dense colonne di fumo che si sprigionano dalla zona della raffineria di petrolio. L'entità dei danni causati non è stata immediatamente chiara. 

La raffineria di petrolio di Yaroslavl, situata a circa 250 chilometri a nord-est di Mosca e a circa 700 chilometri dal confine con l'Ucraina, è stata spesso bersaglio di attacchi ucraini. L' attacco più recente alla raffineria si è verificato appena una settimana fa, il 28 giugno. Kiev considera gli impianti energetici obiettivi militari legittimi, poiché forniscono carburante e finanziamenti alla macchina bellica del Cremlino.

Dieci morti e 46 i feriti nei raid russi nella notte su Kiev

Si aggrava il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione di Kiev. Nella capitale, almeno nove persone sono morte e 46 sono rimaste ferite. Lo ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. Almeno un'altra persona è morta nel distretto di Butcha, alla periferia di Kiev, come ha riferito Mykola Kalachnyk, capo dell'amministrazione militare regionale.

Forti esplosioni a Kiev durante un'allerta missilistica

Forti esplosioni sono state udite a Kiev durante un'allerta missilistica. Le esplosioni sono state udite alle 1:40 del mattino ora locale, secondo un giornalista indipendente di Kiev presente sul posto, nel contesto di un avvertimento dell'aeronautica militare, secondo cui decine di missili sarebbero stati avvistati in avvicinamento alla capitale ucraina. "Il nemico sta colpendo con missili balistici". Lo ha scritto su Telegram Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, in merito alle forti esplosioni che si sono udite nella capitale ucraina durante un'allerta missilistica, secondo quanto riporta l'Afp. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko ha precisato che sono state attivate le difese aeree

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