Sarà la Capitale il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut. Lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori, come riporta il sito di Ynet. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente statunitense Donald Trump il 21 luglio
L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha annunciato durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington che il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, a Roma. Lo conferma all'ANSA l'ambasciata israeliana a Washington. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio.
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