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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Il prossimo round di negoziati Israele-Libano si terrà a Roma il 15-16 luglio

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Sarà la Capitale il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut. Lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori, come riporta il sito di Ynet. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente statunitense Donald Trump il 21 luglio

 

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L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha annunciato durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington che il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, a Roma. Lo conferma all'ANSA l'ambasciata israeliana a Washington. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio. 

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