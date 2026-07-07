Missili ucraini hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione, durante un attacco nella notte, secondo quanto riportato dalle autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Un incendio è scoppiato all'aeroporto di Belgorod in seguito ad altri attacchi missilistici ucraini, secondo quanto riportato dal canale di notizie Telegram Exilenova Plus . "Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati oggetto di un massiccio attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine", ha dichiarato il governatore Alexander Shuvaev. Secondo Shuvaev, tre persone sono rimaste ferite nel villaggio di Belovskoe e un edificio nel villaggio di Pushkarnoe ha preso fuoco. "Ancora una volta, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate e si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e acqua in alcune zone di Belgorod e in diversi comuni", ha affermato. La regione di Belgorod si trova lungo il confine tra l'Ucraina e la Russia, vicino alle regioni di Sumy, Kharkiv e Luhansk, nella parte nord-orientale del Paese.