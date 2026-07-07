Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice Nato con il presidente Volodymyr Zelensky come ospite d'onore. "Dalla sera fino alle 6 del mattino, più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. Trentasei droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca", ha scritto Sobyanin sui social media
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Nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca. Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice Nato con il presidente Volodymyr Zelensky come ospite d'onore. "Dalla sera fino alle 6 del mattino, più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. Trentasei droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca", ha scritto Sobyanin sui social media.
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Lanciati dall'Ucraina oltre 400 droni verso Mosca
L'Ucraina ha lanciato più di 400 droni in direzione della capitale russa. Lo ha dichiarato il sindaco di Mosca, alla vigilia del cruciale vertice NATO in Turchia. "Da ieri fino alle 6:00 del mattino (03:00 GMT), più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca", ha scritto il sindaco Sergei Sobyanin sulla piattaforma statale MAX, aggiungendo che la maggior parte è stata abbattuta "in fase di avvicinamento", mentre 36 sono stati "distrutti mentre si avvicinavano a Mosca".
A Belgorod 1 persona morta nell'attacco con droni ucraini
Una persona è rimasta uccisa in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. I raid sono stati compiuti con l'uso di droni a lungo raggio da parte dell'Ucraina. Lo hanno riferito funzionari ucraini. Il governatore regionale ad interim di Belgorod, Aleksandr Shuvaev, ha affermato che diversi attacchi missilistici ucraini hanno preso di mira la città e il distretto circostante. "Nel villaggio di Belovskoye, un civile è stato ucciso a seguito del primo attacco missilistico", ha dichiarato Shuvaev sulla piattaforma statale MAX. Ha aggiunto che gli attacchi hanno provocato un incendio in un'infrastruttura nella città di Belgorod e che i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha segnalato su MAX una serie di intercettazioni di droni intorno alla capitale russa. Le dichiarazioni indicavano che circa 14 droni erano stati abbattuti mentre si avvicinavano alla città. Non ha segnalato vittime o danni significativi.
Missili ucraini colpiscono l'aeroporto di Belgorod, segnalato un blackout
Missili ucraini hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione, durante un attacco nella notte, secondo quanto riportato dalle autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Un incendio è scoppiato all'aeroporto di Belgorod in seguito ad altri attacchi missilistici ucraini, secondo quanto riportato dal canale di notizie Telegram Exilenova Plus . "Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati oggetto di un massiccio attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine", ha dichiarato il governatore Alexander Shuvaev. Secondo Shuvaev, tre persone sono rimaste ferite nel villaggio di Belovskoe e un edificio nel villaggio di Pushkarnoe ha preso fuoco. "Ancora una volta, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate e si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e acqua in alcune zone di Belgorod e in diversi comuni", ha affermato. La regione di Belgorod si trova lungo il confine tra l'Ucraina e la Russia, vicino alle regioni di Sumy, Kharkiv e Luhansk, nella parte nord-orientale del Paese.