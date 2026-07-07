Attentato Monaco, uccisa a Kiev la sospettata Anastasiia Berezovska

Il corpo di Anastasiia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone (un ufficiale del GUR e un ex agente delle forze dell'ordine ucraine) sarebbero state fermate ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Anastasiia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì 6 luglio, come riferito da Ukrainska Pravda citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere.

Il ritrovamento del corpo Il corpo di Berezovska sarebbe stato scoperto dagli agenti attorno alle 23 di lunedì sera, in un'area alla periferia della capitale ucraina. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico The Sun, che cita anch'esso Ukrainska Pravda, la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Il The Sun aggiunge un dettaglio non ancora ripreso dalle agenzie italiane: due persone sarebbero state fermate nell'ambito dell'inchiesta, un ufficiale in servizio della Direzione principale dell'intelligence militare ucraina (GUR) e un ex membro delle forze dell'ordine. Gli inquirenti ritengono che Berezovska non abbia agito da sola. Approfondimento Esplosione a Montecarlo, dai feriti all'uomo in fuga: cosa sappiamo

L'attentato del 29 giugno a Monaco L'esplosione era avvenuta la sera del 29 giugno all'ingresso di un condominio residenziale in rue Révérend-Père-Louis-Frolla, nel Principato di Monaco, dove Ermolaev viveva con la famiglia. L'imprenditore, 58 anni, nato a Dnipro e diventato cittadino cipriota nel 2019, versa ancora in condizioni critiche. Gravemente ferita anche la compagna, Anna Nasobina, 46 anni, alla quale i medici hanno dovuto amputare entrambe le gambe: secondo il The Sun, la donna sta ancora lottando per la vita. Nell'esplosione era rimasto ferito anche il figlio 13enne della coppia.

Il travestimento e le immagini della sorveglianza Le indagini condotte tra Monaco e la Francia avevano portato in pochi giorni all'identificazione della sospettata. Le immagini della videosorveglianza, secondo la ricostruzione riportata dai media francesi, mostrano una persona, ritenuta Berezovska, seduta su una panchina di Place des Moulins pochi minuti prima della deflagrazione. La donna avrebbe indossato abiti maschili per depistare gli investigatori, prima di collocare l'ordigno sui gradini del palazzo e fuggire verso il confine francese. Le autorità monegasche avevano emesso un mandato d'arresto internazionale. Leggi anche Esplosione Monaco, media: "Attentatrice è ucraina, fuggita in Europa"