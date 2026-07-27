Testimoni riferiscono di avere udito una serie di colpi sordi in rapida sequenza. La portavoce dell'Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che la struttura ha accolto quattro feriti: un bambino, una donna di 39 anni, un uomo di 23 anni e un'altra donna di età sconosciuta, trasferita in sala operatoria

Sarebbe di due morti e almeno quattro feriti, uno dei quali un bambino, il bilancio delle vittime della sparatoria a Seattle presso lo 'Space Needle', dove era in corso un festival gastronomico. Lo ha annunciato il Dipartimento di polizia locale su X. Secondo un funzionario dei vigili del fuoco di Seattle, ci sarebbero due morti e diversi feriti. Nel centro della città si è svolto nel fine settimana il festival 'Bite of Seattle', un festival gastronomico con numerosi stand. La sindaca di Seattle, Katie Wilson,

ha reso noto che un sospettato è stato fermato. Una nota precedente indicava che due persone erano state fermate. Testimoni riferiscono di avere udito una serie di colpi sordi in rapida sequenza. La portavoce dell'Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che la struttura ha accolto quattro feriti: un bambino, una donna di 39 anni, un uomo di 23 anni e un'altra donna di età sconosciuta, trasferita in sala operatoria.