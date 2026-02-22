Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha dichiarato ad Axios che alcuni dei più stretti consiglieri di Trump gli hanno suggerito di astenersi dall'attaccare militarmente il governo iraniano. Secondo la stessa fonte, lo stanno incoraggiando a respingere l'azione militare e a usare la pressione militare per ottenere concessioni dal regime iraniano. Nel frattempo, ci sarebbero dubbi nell'entourage di Trump sull'efficienza e la saggezza di dare il via a operazioni militari per spingere a un cambio di regime in Iran. "Capisco le preoccupazioni relative alle operazioni militari su larga scala in Medio Oriente e alle difficili situazioni del passato, ma coloro che sconsigliano una simile mossa ignorano le conseguenze dell'abbandono del contenimento del male", ha affermato Graham. Dopo la sua recente visita nella regione, il senatore repubblicano ha sottolineato di essere giunto alla conclusione che "in Iran si è presentata un'opportunità storica di cambiamento, ma le voci contrarie al conflitto stanno chiaramente crescendo".