L'amministrazione Trump sarebbe pronta a consentire all'Iran di proseguire l'arricchimento di uranio purche' sia 'simbolico' e non lasci aperta alcuna porta verso il conseguimento di un'arma nucleare. Lo scrive Axios citando "un alto funzionario americano". Se cosi' fosse, si aprirebbe un varco nelle linee rosse fissate dagli Stati Uniti e dall'Iran per un accordo che limiti le capacita' nucleari dell'Iran e prevenga la guerra. Ma questo non significhi che si archivi l'ipotesi militare. Anzi. Sempre secondo Axios, al presidente americano Donald Trump sono state presentate opzioni che mettono nel mirino il leader supremo Ali' Khamenei e suo figlio e possibile successore Mojtaba. Del resto, l'asticella per la prossima proposta nucleare iraniana e' molto alta perche' il piano dovrebbe persuadere i molti scettici nell'amministrazione Trump e nella regione, in particolare Israele. "Il presidente Trump sara' pronto ad accettare un accordo che sia sostanziale e che possa vendere politicamente a casa. Se gli iraniani vogliono impedire un attacco dovrebbero darci un'offerta non possiamo rifiutare", ha spiegato la fonte. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha preannunciato ieri una proposta iraniana nei prossimi due o tre giorni. Ma da Washington e da Israele continuano ad arrivare segnali su un possibile attacco gia' questo fine settimana, anche se alcuni consiglieri della Casa Bianca invocano prudenza. "Il presidente non ha ancora deciso se attaccare", ha spiegato una fonte, "potrebbe non farlo mai".