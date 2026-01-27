Gaza, l'Idf ha trovato i resti dell'ultimo ostaggio israeliano. LIVE

Un funzionario statunitense, durante una conferenza stampa con giornalisti, ha ribadito la posizione dell'amministrazione di Donald Trump secondo cui a coloro che a Gaza accetteranno di consegnare le armi sarà concessa l'amnistia. Lo riportano diversi media tra cui Times of Israel e Al Jazeera. "Riteniamo che il disarmo debba essere accompagnato da una sorta di amnistia e, francamente, pensiamo di avere un ottimo programma per il disarmo. Siamo in contatto, o meglio, i nostri rappresentanti sono in contatto con Hamas e ci aspettiamo che ciò avvenga", ha dichiarato il funzionario statunitense aggiungendo che "se non si disarmano allora hanno violato l'accordo". L'offerta di amnistia in cambio della consegna delle armi ai combattenti di Hamas è stata definita in un piano in 20 punti per porre fine alla guerra di Gaza, presentato dall'amministrazione Trump a settembre. Il piano è stato accolto con favore dal primo ministro Benyamin Netanyahu, scrive il Times of Israel, mentre i suoi alleati di coalizione hanno criticato alcuni elementi della proposta che prevedevano la creazione di un percorso verso la costituzione di uno Stato palestinese. Da parte loro, i funzionari di Hamas hanno respinto le parti del piano che richiedevano il disarmo.