Gaza, l'Idf ha trovato i resti dell'ultimo ostaggio israeliano. LIVE

Ariferirlo è stata Channel 12. Le truppe israeliane hanno operato diverse ore per rinvenire i resti della salma del sergente. Il lavoro dei militari si è concentrato soprattutto in un cimitero nel nord della Striscia, tra il quartiere Daraj Tuffah e Shujaiya
Un funzionario statunitense afferma che Hamas è stata "molto collaborativa" negli sforzi per localizzare l'ultimo corpo di ostaggi israeliani a Gaza.
Iran: intelligence Usa, regime al punto più debole dal 1979
Secondo il New York Times, il presidente Donald Trump ha ricevuto numerosi briefing dell'intelligence statunitense che segnalano un indebolimento della presa del regime nella Repubblica Islamica, che sarebbe al punto più 'basso' dal 1979. Secondo le varie fonti dell'intelligence Usa, "la presa del governo iraniano sul potere è al suo punto piu' debole da quando lo Scià fu rovesciato durante la rivoluzione del 1979".
Bbc: video verificati mostrano corpi ammassati in un ospedale iraniano'
Video verificati provenienti dall'Iran mostrano corpi ammassati in un ospedale, cecchini appostati sugli edifici e telecamere a circuito chiuso distrutte, a seguito della repressione delle proteste all'inizio di questo mese. Lo afferma Bbc verify che ha esaminato le immaginati provenienti dal Paese. L'emittente britannica riferisce inoltre che l'agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana) afferma di aver confermato l'uccisione di quasi 6.000 persone, tra cui 5.633 manifestanti, dall'inizio dei disordini alla fine di dicembre. Attualmente sta indagando su altre 17mila morti segnalate nonostante il blocco di Internet dopo quasi tre settimane. Un altro gruppo, l'Iran Human Rights (Ihr) con sede in Norvegia, ha avvertito che il bilancio finale potrebbe superare le 25.000 vittime. Le autorità iraniane hanno dichiarato la scorsa settimana che sono state uccise più di 3.100 persone, ma che la maggior parte erano membri delle forze di sicurezza o passanti aggrediti dai "rivoltosi".
Iran, media: Trump non ha ancora deciso. Usa aperti ad affari
Sull'Iran, il presidente Donald Trump non ha ancora deciso e gli Usa sono aperti a prendere contatti e fare affari. Lo ha dichiarato un funzionario americano non meglio identificato in un briefing con i giornalisti, poi rilanciato dal quotidiano Times of Israel. "Per quanto riguarda l'Iran, siamo aperti agli affari. Se vogliono contattarci e conoscono i termini, allora ne parleremo", ha detto il funzionario Usa. Citando fonti informate, 'Axios' ha affermato che il presidente Donald Trump non ha ancora deciso se colpire o meno l'Iran, dopo essersi impegnato a farlo se il regime avesse ucciso manifestanti, cosa che è accaduta a migliaia di civili scesi in piazza.
Funzionario Usa: eventuale disarmo di Hamas prevede una sorta di amnistia
Un funzionario statunitense, durante una conferenza stampa con giornalisti, ha ribadito la posizione dell'amministrazione di Donald Trump secondo cui a coloro che a Gaza accetteranno di consegnare le armi sarà concessa l'amnistia. Lo riportano diversi media tra cui Times of Israel e Al Jazeera. "Riteniamo che il disarmo debba essere accompagnato da una sorta di amnistia e, francamente, pensiamo di avere un ottimo programma per il disarmo. Siamo in contatto, o meglio, i nostri rappresentanti sono in contatto con Hamas e ci aspettiamo che ciò avvenga", ha dichiarato il funzionario statunitense aggiungendo che "se non si disarmano allora hanno violato l'accordo". L'offerta di amnistia in cambio della consegna delle armi ai combattenti di Hamas è stata definita in un piano in 20 punti per porre fine alla guerra di Gaza, presentato dall'amministrazione Trump a settembre. Il piano è stato accolto con favore dal primo ministro Benyamin Netanyahu, scrive il Times of Israel, mentre i suoi alleati di coalizione hanno criticato alcuni elementi della proposta che prevedevano la creazione di un percorso verso la costituzione di uno Stato palestinese. Da parte loro, i funzionari di Hamas hanno respinto le parti del piano che richiedevano il disarmo.
Iran, Trump: "Vuole un accordo, situazione in evoluzione"
L'Iran vuole "un accordo. Ne sono certo. Hanno chiamato in molte occasioni. Vogliono parlare". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Axios, sottolineando che la situazione con Teheran è in continua evoluzione perché gli Stati Uniti hanno inviato una "grande flotta. Più grande di quella del Venezuela". Il riferimento è alla portaerei Uss Abraham Lincoln.