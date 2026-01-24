Offerte Sky
Usa chiede all'Italia di partecipare alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza

Mondo
©Ansa

Gli Usa hanno chiesto all'Italia di aderire all’ISF per Gaza come membro fondatore. Lo riferisce Bloomberg citando fonti informate. In base alla proposta l'Italia non contribuirebbe con truppe. Sarebbe invece sufficiente un impegno ad addestrare la futura forza di polizia di Gaza

Gli Stati Uniti avrebbero chiesto all'Italia di partecipare alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) per Gaza, il contingente concepito nell'ambito del piano di pace statunitense per monitorare la situazione della sicurezza nell'enclave palestinese, come membro fondatore. A riferirne - scrive Europa Press - è Bloomberg, che cita fonti vicine all'iniziativa. Secondo le fonti, la proposta sarebbe stata presentata questa settimana alla premier Giorgia Meloni e al Ministero degli Affari Esteri spiegando che la decisione spetta ora a Meloni e che non è stata ancora presa.

In base alla proposta l'Italia non contribuirebbe con truppe

Secondo la proposta, l'Italia non contribuirebbe con truppe all'ISF. Sarebbe invece sufficiente un impegno preventivo ad addestrare la futura forza di polizia di Gaza, con il contributo dell'Italia derivante dalla sua influenza politica su stati arabi, Israele e palestinesi. Bloomberg riferisce inoltre che l'ufficio di Meloni ha rifiutato di commentare quanto indicato dalle fonti e che il ministero degli Esteri non ha risposto alle richieste di commento. Da parte sua la portavoce della Casa Bianca, Taylor Rogers, interpellata non ha specificato se gli Stati Uniti abbiano esteso un invito a Roma. "Gli annunci sull'Isf arriveranno presto", ha detto. Alla domanda specifica sull'Italia, un funzionario statunitense ha affermato che diversi Paesi sono interessati a partecipare agli sforzi di pace di Trump a Gaza e che gli Stati Uniti sono in trattative con nazioni partner. 

