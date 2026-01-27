Liliana Segre: "Non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria"

“Il tragico conflitto a Gaza con le enormi differenze subite da tanti innocenti, ha fatto riesplodere un antisemitismo, che prima sembrava assopito. Il principio cardine, come per tutti i razzismi, è quello della colpa collettiva. Una colpa che si propaga nel tempo e nello spazio, per cui l'accusa di deicidio rivolta agli antenati, è stata usata nel corso dei secoli contro tutte le generazioni successive, e le malefatte vere o presunte di ogni singolo ebreo, Sono state usate per alimentare l'ostilità e il pregiudizio contro tutti gli ebrei ovunque nel mondo”. A dirlo, nel corso della cerimonia al Quirinale per la Giornata della Memoria, la senatrice a vita Liliana Segre. “Oggi – prosegue Segre - siamo arrivati a un'espansione ulteriore per cui la colpa, addirittura risale a ritroso la linea del tempo e ci tocca leggere frasi tipo ‘le vittime di allora, hanno perpetrato un nuovo genocidio oggi’. Un pensiero delirante e ripugnante che alla base delle ritorsioni, non saprei come chiamarle, diversamente, che stanno colpendo il Giorno della Memoria”. “Se mi chiedono si può parlare di Gaza nel Giorno della Memoria - aggiunge la senatrice - rispondo che certamente se ne può parlare. Il valore universale degli insegnamenti che derivano dalla Shoah, ci porta a riflettere sempre sulle tragedie e i crimini che ancora dilagano nel mondo. Si può e si deve parlare di Gaza, di Iran, di Ucraina, del Venezuela, del Sudan e di tutto ciò che offende l'umanità e chiama in causa la nostra responsabilità di cittadini di un mondo globale. Il problema è un altro, non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria, tentare di oscurarlo, alimentare o lasciar correre ossessivi tentativi di banalizzazione, di distorsione e di inversione della Shoah. Non si può accettare che diventi occasione di una vendetta sulle vittime di allora”.