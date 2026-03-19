Droga e gioco d'azzardo, due arresti per omicidio a Catania

I carabinieri hanno arrestato Pietro Catanzaro, 36 anni, figlio di un esponente del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi, e Danilo Sortino, 23 anni, per l'omicidio di Salvatore Privitera, 35 anni, avvenuto nel gennaio 2026 a Catania. La vittima sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola alla nuca per contrasti legati allo spaccio di droga e al gioco d'azzardo. I due, accusati di omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio, avrebbero dato fuoco a un'auto con il cadavere all'interno. A entrambi è contestata l'aggravante del metodo mafioso.