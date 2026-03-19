Barca affondata in Sardegna, riprese ricerche dispersi

Sono riprese le ricerche di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due uomini dispersi nell'affondamento del peschereccio "Luigino" avvenuto l'11 febbraio scorso nei pressi di Santa Maria Navarrese. Il relitto è stato ritrovato adagiato sul fondo a 150 metri di profondità. Le operazioni sono condotte dal quarto nucleo sommozzatori della Guardia Costiera di Cagliari, coordinate dal capitano di fregata Gianni Dessì, con il supporto della nave spagnola Artabro, imbarcazione dotata di strumentazione sofisticata per la scansione del fondo marino.
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