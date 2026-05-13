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Furti in casa tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese

Cronaca

Quattro persone di origine albanese sono state arrestate nel Milanese nell’ambito di un’indagine su furti in appartamento tra Lombardia e Marche. Gli investigatori hanno scoperto anche un box usato come base operativa della banda e sono sulle tracce di un quinto sospettato.

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