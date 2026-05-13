Furti in casa tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese

Quattro persone di origine albanese sono state arrestate nel Milanese nell’ambito di un’indagine su furti in appartamento tra Lombardia e Marche. Gli investigatori hanno scoperto anche un box usato come base operativa della banda e sono sulle tracce di un quinto sospettato.
Prossimi video
Truffavano anziani, 116 colpi in un anno: 10 arrestati
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 13 maggio
Cronaca
Hantavirus, test su turista argentina ricoverata a Messina
Cronaca
Hantavirus, smentito ricovero allo Spallanzani, il 25 enne sta bene
Cronaca
Delitto Garlasco, gli audio del soliloquio di Andrea Sempio
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 maggio. Edizione delle 19
Cronaca
Camorra, ucciso 51enne: non esclusa vendetta trasversale
Cronaca