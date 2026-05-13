Truffavano anziani, 116 colpi in un anno: 10 arrestati

Più di mezzo milione di euro realizzato in oltre 110 truffe tra febbraio 2022 e marzo 2023: si tratta dell’esito di un'indagine dei Carabinieri che ha rivelato una rete strutturata con base a Napoli, attiva in diverse regioni e organizzata come una "centrale telefonica". Dieci persone sono state arrestate dai Carabinieri con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all'estorsione aggravata. L'indagine è scattata dopo l'ennesima truffa ai danni di un anziano: gli inquirenti hanno scoperto l’esistenza di una vera e propria “centrale telefonica” a Napoli che organizzava la realizzazione degli illeciti.