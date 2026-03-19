Roma, blitz nella filiera della droga "a due": 4 arresti

Il 19 marzo a Roma è scattato un blitz della polizia che ha sorpreso in flagranza due coppie, ciascuna composta da pusher e vedetta, ora gravemente indiziate del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le vedette, posizionate in punti nevralgici, monitoravano l'area circostante, pronte ad intercettare eventuali presenze "sospette" e a girare i clienti verso il pusher incaricato della vendita. Quest’ultimo era a sua volta posizionato in penombra e con la droga a portata di mano per concludere la consegna in modo rapido. La polizia ha sequestrato circa 50 grammi di cocaina, oltre a 1400 euro in contanti.
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