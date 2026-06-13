Incendio sul litorale di Ugento, evacuati oltre 500 turisti

Un vasto incendio ha colpito il parco naturale regionale Litorale di Ugento, distruggendo un'ampia zona di pineta e macchia mediterranea. Le fiamme hanno minacciato le strutture ricettive della costa, costringendo all'evacuazione circa 550 persone tra il campeggio Riva di Ugento e il resort di lusso Vivosa. Tra i turisti messi in sicurezza c'è anche il calciatore Mario Balotelli.
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