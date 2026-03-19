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Sventato assalto a portavalori nel modenese, 14 arresti

Cronaca

Sopralluogo della polizia scientifica in un casolare nel modenese, dove un’operazione delle forze dell’ordine ha sventato un assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole tra Bologna e Modena. Nel blitz a Vignola un agente è rimasto ferito. L’indagine, coordinata dallo Sco (Servizio centrale operativo), ha portato all’arresto di 14 persone e al sequestro di numerose armi automatiche.

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