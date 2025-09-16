Duchessa di Kent, Kate Middleton e principe William ai funerali. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Funerali duchessa di Kent

Kate Middleton e il principe William con re Carlo ai funerali della duchessa di Kent. FOTO

Mondo fotogallery
21 foto
Ansa/Getty

Nella Cattedrale di Westminster, a Londra, si è celebrato con rito cattolico il funerale di Katharine Worsley, duchessa di Kent e cugina di Elisabetta II. Presenti il principe William e la moglie Kate, accanto al re Carlo III. Assente la regina Camilla, che si sta riprendendo da una sinusite acuta. Hanno partecipato anche altri membri della Royal Family

Funerali duchessa di Kent

