Duchessa di Kent, Kate Middleton e principe William ai funerali. FOTO

Kate Middleton e il principe William con re Carlo ai funerali della duchessa di Kent. FOTO
Nella Cattedrale di Westminster, a Londra, si è celebrato con rito cattolico il funerale di Katharine Worsley, duchessa di Kent e cugina di Elisabetta II. Presenti il principe William e la moglie Kate, accanto al re Carlo III. Assente la regina Camilla, che si sta riprendendo da una sinusite acuta. Hanno partecipato anche altri membri della Royal Family
- Si sono tenuti a Londra, nella Cattedrale di Westminster, i funerali di Katharine Worsley, duchessa di Kent e cugina di Elisabetta II. Presenti anche re Carlo III, il principe William e la principessa Kate Middleton, oltre ad altro membri della famiglia reale inglese
- Quello della duchessa Katherine, la più anziana fra i membri attivi di casa Windsor scomparsa all'età di 92 anni e che si era convertita al cattolicesimo, è il primo funerale cattolico celebrato per un membro della famiglia reale nella storia moderna del Regno Unito
- All’ultimo saluto alla duchessa di Kent erano presenti anche il principe e la principessa del Galles
- L’arrivo di re Carlo III
- Assente la regina Camilla: non ha partecipato al funerale della duchessa di Kent perché si sta riprendendo da una sinusite acuta. Lo ha dichiarato Buckingham Palace, che a nome della consorte di re Carlo ha espresso il "rammarico per la sua assenza"
- La duchessa di Kent era la moglie del 91enne duca di Kent, Edward, cugino della defunta regina Elisabetta II, che eredita ora il titolo di reale più avanti con gli anni
- Anche Papa Leone XIV, in un telegramma di cordoglio, ha inviato le sue condoglianze al re Carlo III in occasione del funerale di Katharine, Duchessa di Kent. Il Pontefice ha espresso la sua vicinanza “in questo momento di dolore” ai membri della famiglia reale, al duca di Kent, ai figli e ai nipoti. Leone ha affidato la “nobile anima” della duchessa alla misericordia di Dio, rendendo grazie per il suo impegno nel patrocinare opere di beneficenza e nel curare le persone più vulnerabili
- L’arrivo di William e Kate al funerale
- Hanno partecipato al funerale anche il principe Andrea, fratello di re Carlo, e l’ex moglie Sarah Ferguson. La duchessa di York è stata riammessa a corte nel 2018. Il principe, invece, è lontano dagli eventi pubblici e non è più un working royal dopo gli scandali legati al caso Epstein
- Presente anche la principessa Anna, sorella di re Carlo, insieme al marito Timothy Laurence
- Tra i membri della famiglia reale britannica, presente anche Sophie Helen Rhys-Jones, duchessa di Edimburgo, moglie del principe Edoardo e cognata di re Carlo. Alle sue spalle, Sarah Ferguson
- Tra i personaggi famosi presenti al funerale, anche l’ex campione di Formula 1 Jackie Stewart
- Presenti anche le attrici inglesi Rula Lenska e Maureen Lipman
- La principessa del Galles con la duchessa di Edimburgo
- Il saluto tra la principessa Kate e re Carlo
- Re Carlo e il fratello Andrea