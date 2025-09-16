Duchessa di Kent, Kate Middleton e principe William ai funerali. FOTO

Nella Cattedrale di Westminster, a Londra, si è celebrato con rito cattolico il funerale di Katharine Worsley, duchessa di Kent e cugina di Elisabetta II. Presenti il principe William e la moglie Kate, accanto al re Carlo III. Assente la regina Camilla, che si sta riprendendo da una sinusite acuta. Hanno partecipato anche altri membri della Royal Family