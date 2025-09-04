Esplora tutte le offerte Sky
Kate Middleton sfoggia nuovo look dai capelli biondi in visita al Museo di Storia Naturale

Mondo fotogallery
8 foto
©Getty

La Principessa del Galles, accompagnata dal principe William, ha partecipato al primo impegno ufficiale reale dopo le vacanze estive, visitando i giardini della struttura, inaugurati nel 2024, e sfoggiando un colore di capelli più chiaro rispetto al passato

Kate Middleton, nuovo look e capelli biondi: le foto

Mondo

La Principessa del Galles, accompagnata dal principe William, ha partecipato al primo impegno...

8 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dominate dalla parata di Pechino da dove è partita la sfida all'Occidente...

13 foto

Auto, i modelli più venduti ad agosto 2025: la classifica

Auto

Ad agosto 2025 il podio delle vendite di auto in Italia rimane quasi invariato, con Stellantis e...

10 foto

Le immagini dei soccorsi dopo l'incidente. FOTO

Mondo

Il mezzo, che collega la parte bassa della città al Barrio Alto, potrebbe essersi schiantato -...

19 foto

Giornata dei grattacieli: i 10 più belli d'Europa da visitare. FOTO

Mondo

Alcuni degli edifici più belli da poter ammirare nel Vecchio continente, dal Turning Torso di...

11 foto

    Morto Giorgio Armani, le reazioni del mondo politico e della cultura

    Cronaca

    Il gruppo con una nota ha annunciato la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile...

    Bombe aeree russe in Donesk, 2 morti. Colpito ospedale. LIVE

    live Mondo

    Bombe aeree sulla città di Kostyantynivka hanno colpito un ospedale e il vicino villaggio di...

    Guerra Israele, almeno 20 morti in raid notturno su Gaza. LIVE

    live Mondo

    È di almeno 20 palestinesi uccisi dall'alba il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia:...