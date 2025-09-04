Kate Middleton, nuovo look e capelli biondi: le foto

Kate Middleton sfoggia nuovo look dai capelli biondi in visita al Museo di Storia Naturale
La Principessa del Galles, accompagnata dal principe William, ha partecipato al primo impegno ufficiale reale dopo le vacanze estive, visitando i giardini della struttura, inaugurati nel 2024, e sfoggiando un colore di capelli più chiaro rispetto al passato
- Nuovo look per Kate Middleton. La Principessa del Galles ha sfoggiato una capigliatura bionda, diversa rispetto al recente passato, durante una visita avvenuta nelle scorse ore insieme al Principe William ai giardini recentemente rinnovati del Museo di Storia Naturale.
- La coppia reale, al primo impegno ufficiale dopo le vacanze estive, ha visitato i giardini, inaugurati nel 2024, che rappresentano una sorta di laboratorio vivente, dove visitatori, appassionati ed esperti possono identificare e monitorare la fauna selvatica pur nell'ambito di un ambiente urbano.
- Kate, elegante e sorridente, ha incontrato anche alcuni bambini e ragazzi che partecipano ai programmi di apprendimento attraverso i quali entrano in contatto con la natura e che consentono di promuovere la biodiversità nelle aree urbane.
- I giardini, unitamente al programma del National Education Nature Park, fanno parte dell'importante Urban Nature Movement del Museo di Storia Naturale, un'iniziativa che mira ad aiutare le persone a sentirsi sempre più connesse con la natura.
- La coppia reale ha partecipato, insieme agli studenti di Lewisham, ad una sessione di esplorazione nei pressi di uno stagno, prima di incontrare gli studenti di Manchester, che hanno lavorato ad un laboratorio nel quale hanno tentato di creare nuovi habitat da poter poi riproporre nei cortili delle loro scuole.
- Kate ha terminato la visita ai giardini sotto la pioggia. Già ad agosto, la principessa del Galles aveva fatto intravedere il suo nuovo look, durante una fugace apparizione a Balmoral. Allora era stata avvistata, all'interno di un'automobile, proprio mentre si recava alla tradizionale funzione domenicale presso la chiesa di Crathie Kirk
- Kate, che insieme a William ha di fatto partecipato al primo impegno reale a partire da luglio scorso, è patrona del Museo di storia naturale di Londra
- Per la Principessa il rapporto con la natura rappresenta un tema significativo. In particolare considerando che lei stessa ha raccontato di aver trovato, proprio grazie all'immersione nella natura, conforto e pace soprattutto durante il recente periodo legato alla malattia.