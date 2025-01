Il principe e la principessa del Galles hanno annunciato il miglioramento del quadro clinico, non prima di aver espresso la gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno mostrato la propria vicinanza alla famiglia reale ascolta articolo

William e Kate hanno annunciato che il tumore, diagnosticato alla principessa all’inizio dell’anno scorso, sarebbe in fase di remissione. Esattamente un anno fa, il 16 gennaio 2024, Kate veniva ricoverata alla London Clinic e sottoposta a un intervento chirurgico all'addome; a marzo aveva poi dichiarato, in un video pubblicato in rete, di essere alle prese con i trattamenti oncologici, tra cui la chemioterapia, dopo la diagnosi di cancro. Costretta ad allontanarsi dai suoi impegni istituzionali per vari mesi, Kate era ricomparsa in pubblico il 15 giugno e, in seguito, aveva presenziato come ospite d’onore al Torneo tennistico di Wimbledon. Tra sentiti applausi, standing ovation e l’affetto dei cittadini britannici, la principessa era presente sugli spalti durante la finale e aveva consegnato personalmente la coppa al vincitore Alcaraz; "Sono felice di essere tornata" aveva commentato su X.

L’annuncio Il principe e la principessa del Galles hanno innanzitutto ringraziato i lavoratori del Royal Marsden, l’ospedale dove Kate è stata in cura, per tutta l’attenzione e il sostegno che hanno mostrato durante lo scorso anno: “I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente al fianco di me e William mentre attraversavamo tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. Le cure e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo come paziente sono stati eccezionali” – ha scritto Kate su X. Riguardo al nuovo quadro clinico, la principessa appare fiduciosa e positiva, nella speranza di un 2025 migliore: “È un sollievo essere ora in remissione e rimango concentrato sulla ripresa. Come saprà chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Non vedo l’ora che arrivi un anno appagante. C'è molto da aspettarsi”. Vedi anche Il compleanno in famiglia di Kate

La visita al Royal Marsden Kate Middleton si è subito recata in visita all’ospedale dove ha trascorso il periodo della malattia. La consorte dell’erede al trono britannico William ha voluto incontrare e dare sostegno a vari pazienti in cura nel reparto oncologico del Royal Marsden Hospital di Londra e al personale sanitario che ogni giorno si occupa di loro. L’ospedale, come sottolinea Kate piena di gratitudine, svolge infatti un ruolo importante nel contribuire al progresso della ricerca sul tumore nel Regno Unito e in tutto il mondo, specializzandosi nella diagnosi, nel trattamento e nella formazione del cancro.

Kate in visita al Royal Marsden Hospital - The Prince and Princess of Wales