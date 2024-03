La principessa Kate ha il cancro: il video dell'annuncio

L'annuncio di Kate

La principessa ha spiegato che l'intervento chirurgico era stato programmato per una condizione non cancerosa ma non specificata. Esami successivi hanno rivelato il tumore, ma Kate ha detto che sta bene e che sta diventando man mano più forte. "Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia", ha detto. "Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante - ha aggiunto - e iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene". "Come ho detto loro, sto bene - ha proseguito la principessa - e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito".