UK, morta la Duchessa di Kent: Katharine Worsley aveva 92 anni

La duchessa di Kent, Katharine Worsley, moglie del principe Edoardo – cugino della regina Elisabetta II – è scomparsa all’età di 92 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che la duchessa si è spenta serenamente nella sua residenza di Kensington Palace, circondata dalla famiglia.

Entrata a far parte della famiglia reale nel 1961 con il matrimonio con il duca di Kent, Katharine era nota soprattutto per il suo legame con il torneo di Wimbledon, dove per trent’anni ha premiato i vincitori sul celebre Centre Court. Rimane nella memoria l’immagine del 1993, quando consolò Jana Novotna, in lacrime dopo la sconfitta in finale, offrendole la sua spalla e rassicurandola: “Un giorno vincerai”. Cinque anni più tardi la tennista ceca avrebbe effettivamente conquistato il titolo.