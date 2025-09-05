UK, morta la Duchessa di Kent: Katharine Worsley aveva 92 anni

Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che la duchessa si è spenta serenamente nella sua residenza di Kensington Palace, circondata dalla famiglia
La duchessa di Kent, Katharine Worsley, moglie del principe Edoardo – cugino della regina Elisabetta II – è scomparsa all’età di 92 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che la duchessa si è spenta serenamente nella sua residenza di Kensington Palace, circondata dalla famiglia.
Entrata a far parte della famiglia reale nel 1961 con il matrimonio con il duca di Kent, Katharine era nota soprattutto per il suo legame con il torneo di Wimbledon, dove per trent’anni ha premiato i vincitori sul celebre Centre Court. Rimane nella memoria l’immagine del 1993, quando consolò Jana Novotna, in lacrime dopo la sconfitta in finale, offrendole la sua spalla e rassicurandola: “Un giorno vincerai”. Cinque anni più tardi la tennista ceca avrebbe effettivamente conquistato il titolo.
Figura sensibile e amante della musica
Il rapporto con Wimbledon si incrinò nel 1999, dopo il rifiuto degli organizzatori di far accedere al Royal Box il figlio dodicenne di un’amica rimasta vedova, episodio che suscitò non poco clamore.
Figura sensibile e appassionata di musica, Katharine si distinse anche per scelte personali non convenzionali. Nel 1994 si convertì al cattolicesimo, diventando il primo membro della famiglia reale britannica a farlo dai tempi di Carlo II, in aperta deroga a una legge settecentesca che vietava ai reali di abbracciare questa fede.
Madre di tre figli e nonna di dieci nipoti, la duchessa non si limitò ai soli impegni istituzionali: per anni insegnò musica in una scuola di Hull, nel nord-est dell’Inghilterra, e sostenne attivamente numerose associazioni benefiche legate all’educazione e alle arti.
“La famiglia reale si unisce al duca di Kent, ai suoi figli e ai nipoti nel dolore – recita la nota ufficiale – ricordando con affetto la devozione della duchessa alle organizzazioni a cui è stata legata, la sua passione per la musica e la sua attenzione verso i giovani”.
