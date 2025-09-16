L'inquilino della Casa Bianca e sua moglie Melania saranno ospiti di re Carlo III e della regina Camilla al Castello di Windsor. Si tratta della seconda visita del Tycoon in due mandati

Donald Trump arriva questa sera nel Regno Unito, per la sua seconda visita ufficiale da presidente degli Stati Uniti. La visitasi svilupperà nelle giornate di mercoledì e giovedì e include un banchetto di Stato, la processione in carrozza e l’ispezione della Guardia d’Onore. Trump renderà inoltre omaggio alla tomba della regina Elisabetta II, che aveva incontrato nel corso della sua prima visita del 2019.

Il programma di mercoledì

Mercoled' il Tycoon e la first lady Melania atterreranno nell'ala est di Windsor dove verranno accolti nel grande parco da William e Kate Middleton che li condurranno da Carlo e Camilla. Dopo il flypast dei jet militari F-35 del Regno Unito e degli Stati Uniti e delle Red Arrows, è prevista una processione in carrozza fino al castello, scortati dall'Household Cavalry Mounted Regiment, da membri delle forze armate e da tre bande militari. Dopo pranzo Trump si recherà nella St.George’s Chapel per deporre una corona di fiori sulla tomba della regina Elisabetta. Il banchetto di Stato, dove prenderanno la parola sia re Carlo che il presidente Trump è in programma per la serata di mercoledì.