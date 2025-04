Dazi Trump, Meloni riceve a Roma il vicepresidente Vance. LIVE

"La premier si è impegnata ad aumentare la spesa militare e a far investire 10 miliardi alle imprese italiane negli Usa quando non ne ha trovato ancora uno per tutelare quelle colpite dai dazi ed evitare delocalizzazioni. In cambio pare abbia ottenuto una visita di Trump in Italia. Per ora non mi pare un gran bilancio". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando in un'intervista al Sole 24 Ore la visita della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti.