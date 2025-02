Guerra Ucraina, allarme antiaereo in tutto il Paese: raid in 2 regioni

Porre fine alla guerra in Ucraina è nell'interesse del mondo intero, compresi gli Stati Uniti, ha affermato Keith Kellogg, inviato speciale del presidente americano Donald Trump per l'Ucraina, in un'intervista a Fox News. L'inviato di Trump ha inoltre affermato che prevede di fare progressi nel prossimo futuro. "Penso che abbiamo un piano valido e solido per andare avanti, per iniziare a parlare e a lavorare su questo", ha dichiarato, aggiungendo che prevede di fare progressi sul dossier dell'Ucraina nei prossimi 100 giorni.