Giornata vittime civili di guerra, 61 mila persone coinvolte

Nel 2014 è stato registrato un aumento del 67% delle vittime civili rispetto al 2023, con un totale di 61.353 morti e feriti, rispetto ai 36.640 dell'anno precedente Sono 31 guerre in corso nel mondo e almeno 23 situazioni di crisi. I Paesi più colpiti in termini di vittime civili sono la Striscia di Gaza con il 39% del totale delle vittime civili nel 2024 poi Ucraina, Libano, Sudan, Myanmar. I dati

Il 1° febbraio si celebra la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - istituita nel 2017- per conservare la memoria delle vittime e promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra. I dati, però, sono sconfortanti, A livello mondiale, infatti, si è verificato un aumento del 67% delle vittime civili direttamente riconducibili all’uso delle armi esplosive nelle aree popolate (bombardamenti nei centri abitati) rispetto al 2023, con un totale di 61.353 morti e feriti. A rilevare e sistematizzare i dati è l’Osservatorio ANVCG – centro di ricerca sulle vittime civili nei conflitti Nel complesso le vittime (sia civili che militari/combattenti) sono aumentate del 39%, soprattutto a causa degli attacchi aerei, che hanno causato il 63% delle vittime civili e hanno raddoppiato la loro capacità offensiva rispetto all'anno precedente.

Il 55% delle vittime civili a Gaza, Libano e Siria



Israele ha causato il 55% delle vittime civili, soprattutto a Gaza, in Libano e in Siria, con un aumento del 139% rispetto al 2023, rileva l'Osservatorio. Altre tendenze degne di nota sono l'aumento del 355% dell'uso di bombe sganciate via area, soprattutto in Ucraina e Myanmar, e l'aumento delle vittime di ordigni esplosivi improvvisati, nonostante sia diminuito il numero di incidenti. Negli ultimi dieci anni, gli attacchi aerei sono diventati sempre più devastanti, con un aumento del 1.143% delle vittime civili dal 2014.