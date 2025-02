Mosca accusa Kiev per l'attacco a Sudzha nel Kursk. LIVE

Gli Stati Uniti e l'Unione Europea dovrebbero unirsi all'Ucraina e alla Russia al tavolo delle trattative per i futuri colloqui di pace, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista all'Associated Press (Ap). I commenti arrivano dopo che il leader americano Donald Trump ha detto che il suo team è già impegnato in discussioni "molto serie" con la parte russa su come porre fine alla guerra in Ucraina. Colloqui che non includono Kiev sono "molto pericolosi", ha affermato Zelensky all'Ap. "Possono avere le loro relazioni, ma parlare dell'Ucraina senza di noi è pericoloso per tutti", ha sottolineato il presidente riferendosi alle parole di Trump. Zelensky ha detto quindi che il primo passo per l'Ucraina è tenere un incontro di alto livello con il presidente Usa, in modo che Kiev e Washington possano sviluppare i propri piani per un cessate il fuoco. Quindi le parti potranno passare alle discussioni che coinvolgono la Russia. "Credo che prima di tutto dobbiamo tenere un incontro" con Trump, che "è tra l'altro qualcosa che tutti in Europa vogliono", ha affermato Zelensky. Dopo tale l'incontro "dovremmo passare a una sorta di formato di conversazione con i russi", ha detto. "Vorrei vedere gli Stati Uniti, l'Ucraina e i russi al tavolo delle trattative. E ad essere onesti dovrebbe esserci anche una voce dell'Ue: penso che sarebbe giusto, efficace. Ma come andrà a finire, non lo so". Zelensky ha detto all'Ap che Mosca non è interessata a tenere colloqui di pace a causa del suo vantaggio sul campo di battaglia, ma che Trump potrebbe costringere il presidente russo Vladimir Putin a negoziare minacciando sanzioni più severe contro la Russia. Gli Usa dovrebbero anche continuare a fornire armi a Kiev, ha affermato. "Penso che questi siano i passi più vicini e importanti". Zelensky ha anche affrontato i commenti del segretario di Stato americano Marco Rubio, che il 30 gennaio ha affermato che la guerra ha fatto tornare indietro il suo Paese "di 100 anni". Rubio "deve venire in Ucraina prima di tutto - ha commentato, per vedere cosa ha fatto la Russia. Ma anche per vedere cosa ha fatto il popolo ucraino, cosa è stato in grado di fare per la sicurezza dell'Ucraina e del mondo, a parlare con queste persone".