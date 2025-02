Ucraina: Zelensky: Mosca ha rafforzato alleanza con Iran e Nord Corea

Il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia ha ufficialmente rafforzato la sua alleanza con l'Iran e la Corea del Nord, rappresentando una minaccia diretta per gli Stati Uniti. In un'intervista all'Associated Press del 2 febbraio, Zelensky ha aggiunto che, sebbene questi Paesi abbiano precedentemente cooperato in materia di armi e tecnologia, ora sono apertamente impegnati nella guerra della Russia contro l'Ucraina.