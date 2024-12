Guerra Ucraina, Xi a Putin: “Cina promuoverà la pace nel mondo". LIVE

La decisione dell'Ucraina di non permettere il transito del gas russo sul suo territorio a partire dal prossimo 1° gennaio rappresenta "una decisione del tutto comprensibile". Lo ha affermato il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, in un comunicato stampa pubblicato oggi. "Non è un segreto che per la Russia le esportazioni di energia siano la principale fonte di entrate per continuare la sanguinosa guerra di aggressione contro l'Ucraina", ha affermato ancora Tsahkna sottolineando come il dovere di ogni Paese che abbia a cuore la democrazia e l'ordine mondiale basato sulle regole del diritto internazionale è la sconfitta quanto più rapida della Russia. Tsahkna ha inoltre condannato la minaccia della Slovacchia di interrompere le fornitura di elettricità di emergenza all'Ucraina ribadendo che l'Ucraina sta combattendo da quasi tre anni non solo per la conservazione della propria sovranità, ma anche per la sicurezza europea e globale.