Ucraina, Kiev conferma stop a transito gas russo dall'1 gennaio 2025

I dati dell'operatore del gasdotto ucraino Ogtsu confermano che le consegne attraverso l'unico punto di ingresso per il gas russo nel Paese scenderanno a zero con la conclusione del contratto di transito chiave tra i due Paesi. Ue: "Pronti ad affrontare la situazione". Intato ad Amsterdam per la prima volta da oltre un anno, i prezzi europei del gas naturale hanno superato i 50 euro per Megawattora

A partire da domani, primo gennaio 2025, il passaggio del gas russo attraverso l'Ucraina si interromperà, segnando la conclusione del contratto di transito chiave tra Mosca e Kiev. I dati forniti dall'operatore ucraino Ogtsu confermano che le consegne attraverso l'unico punto di ingresso per il gas russo in Ucraina scenderanno a zero. Si tratta di un evento che pone fine a un accordo che per anni ha rappresentato una delle principali vie di approvvigionamento energetico per l'Europa. Nonostante l'invasione russa dell'Ucraina ordinata da Vladimir Putin nel febbraio 2022, il colosso russo Gazprom continuava a fornire gas al Vecchio Continente, tra cui Slovacchia, Moldavia e Ungheria, attraverso una rete di gasdotti in territorio ucraino (GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).