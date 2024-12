Mosca, stop gas a Moldavia: Gazprom azzera forniture da gennaio 2025

Lo ha reso noto la compagnia russa in un comunicato, come riporta la Tass. La decisione a causa delle violazioni contrattuali del rifiuto di saldare il debito pregresso

Mentre una svolta imminente in Ucraina al momento non appare realistica, Mosca alza nuovamente il tiro nei confronti dell'Europa con una delle sue armi a disposizione, quella del gas, annunciando l'interruzione delle forniture alla Moldavia, candidata all'adesione all'Ue. Ufficialmente, perché non ha onorato i suoi debiti. Quello dell'energia è un tema sensibile di questa guerra e la Russia ha già dimostrato di utilizzare le sue inesauribili risorse di gas per mettere pressione sugli europei.