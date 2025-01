Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Tutto per fermare guerra". LIVE

"Quali saranno le sfide più importanti per l'Italia in politica estera nel 2025? Le ha indicate il presidente della Repubblica, la pace in Medio Oriente e in Ucraina e poi rafforzare le relazioni transatlantiche, un lavoro con la nuova amministrazione". Lo ha detto ai microfoni di Radio Radicale il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Naturalmente per noi diventa di fondamentale importanza tutta l'area del Mediterraneo, l'Africa e i Balcani dove contiamo di essere sempre protagonisti grazie anche alla presenza delle nostre forze armate che sono strumento di pace, non di guerra come qualcuno vuol fare credere. Ma sono uno strumento di politica estera fondamentale proprio per realizzare il nostro progetto che è sempre un progetto di pace. Per quanto mi riguarda, continuerò a lavorare per incrementare le esportazioni", ha aggiunto.