Guerra Gaza, ucciso giornalista di Al Jazeera in raid di Israele. LIVE

L'Esercito israeliano (Idf) ha confermato questa mattina che l'Aeronautica militare ha attaccato ieri un centro di comando e controllo di Hamas situato all'interno della scuola Ahmed bin Abdul Aziz dell'Agenzia Onu per l'assistenza ai palestinesi (Unrwa) a Khan Yunis, usata come rifugio per i palestinesi sfollati dalla guerra. "Il centro di comando e controllo comprendeva un complesso di addestramento dal quale i terroristi di Hamas pianificavano l'esecuzione di attività terroristiche contro le truppe dell'Idf e attività terroristiche avanzate contro lo Stato di Israele", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. La Protezione civile di Gaza ha reso noto ieri sera che nell'attacco sono state uccise almeno 12 persone, mentre l'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che le vittime sono almeno 20.