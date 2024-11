Ucraina Russia, Putin: "Colpirò le sedi governative di Kiev". LIVE

Un attacco "orribile" e "ignobile": così Joe Biden ha condannato l'ultimo raid russo contro l'Ucraina. "Le autorità ucraine riferiscono che la Russia ha lanciato quasi 200 missili e droni contro le città ucraine e le infrastrutture energetiche, privando i civili ucraini dell'accesso all'elettricità. Questo attacco è ignobile e serve come un ulteriore promemoria dell'urgenza e dell'importanza di sostenere il popolo ucraino nella sua difesa contro l'aggressione russa", afferma in una nota. "In questo giorno - scrive - il mio messaggio al popolo ucraino è chiaro: gli Stati Uniti sono con voi. All'inizio di quest'anno, e su mia indicazione, gli Stati Uniti hanno iniziato a dare priorità alle esportazioni di difesa aerea in modo che andassero per primo in Ucraina. Il dipartimento della Difesa ha consegnato centinaia di missili di difesa aerea aggiuntivi all'Ucraina, come conseguenza di questa decisione, e sono in corso ulteriori consegne. Per mesi, la mia amministrazione ha lavorato per aiutare l'Ucraina ad aumentare la resilienza della sua rete energetica in preparazione per l'inverno, e il dipartimento della Difesa continua a incrementare altre capacità critiche per l'Ucraina, tra cui artiglieria, razzi e veicoli blindati". "La Russia - conclude - continua a sottovalutare il coraggio, la resilienza e la determinazione del popolo ucraino. Gli Stati Uniti sono al fianco di oltre 50 Paesi a sostegno dell'Ucraina e della sua lotta per la libertà".