Guerra Israele Medio Oriente, Katz giura come ministro Difesa. LIVE

Il nuovo ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha prestato stanotte giuramento davanti alla Knesset (il parlamento monocamerale di Israele), due giorni dopo il licenziamento a sorpresa del suo predecessore Yoav Gallant. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha licenziato martedì Gallant dopo divergenze sulla condotta della guerra nella Striscia di Gaza e lo ha sostituito con il responsabile degli Esteri, che ha promesso di sconfiggere i "nemici" del Paese. Gideon Saar, attuale ministro senza portafoglio, succede a Katz come capo della diplomazia dello Stato ebraico. L'ultimo giorno di Katz agli Affari esteri è stato segnato da un incidente diplomatico con la Francia, quando gendarmi francesi sono stati brevemente arrestati dalla polizia israeliana in un luogo che il capo della diplomazia francese Jean-Noël Barrot avrebbe dovuto visitare a Gerusalemme. Ieri incontra Katz, Barrot ha sottolineato il "diritto di Israele a difendersi" ma anche i fattori di rischio per la sua sicurezza come la "colonizzazione" nella Cisgiordania, le "restrizioni all'accesso degli aiuti umanitari" a Gaza e "la continuazione dei bombardamenti nel nord" dell'enclave palestinese. Il licenziamento in piena guerra del ministro della Difesa ha provocato forti reazioni e manifestazioni in tutto Israele. Intervenendo ieri sera alla Knesset, il leader dell'opposizione israeliana Yaïr Lapid ha invitato Katz ad essere "il ministro dei soldati e dei combattenti". Lo ha invitato ad opporsi in particolare al progetto di legge che permetterebbe agli ebrei ultraortodossi di beneficiare dell'esenzione dal servizio militare, questione cruciale al centro del dibattito politico dall'inizio della guerra. Gallant aveva lasciato intendere che non avrebbe sostenuto questo disegno di legge.