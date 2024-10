Media: 3 giornalisti uccisi in raid israeliano sul Libano. LIVE

Tre giornalisti vicini all'Iran e a Hezbollah sono stati uccisi stanotte in un attacco aereo israeliano su Hasbaya, nell'est del Libano vicino al confine con la Siria. A riferirlo sono i media libanesi. Secondo l'emittente Al Jazeera, almeno 23 persone sono morte in un bombardamento israeliano che nelle ultime ore ha colpito una casa vicino Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.

Strage senza fine a Gaza, con altri 17 morti nel raid su una scuola. Hamas afferma che in meno di 20 giorni sono state uccise oltre 770 persone nella nuova offensiva israeliana nel nord della Striscia. Ma ripartono i negoziati per un accordo sulla liberazione degli ostaggi e per una tregua: domenica vertice dei mediatori a Doha, con Hamas che apre allo stop ai combattimenti. Mosca ha fornito dati agli Houthi per i loro attacchi alle navi occidentali nel Mar Rosso, secondo il Wall Street Journal. Guterres ribadisce a Putin che "l'invasione Ucraina viola la carta Onu".





