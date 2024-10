Guerra Israele, iniziate commemorazioni del 7/10. Razzi da Gaza. LIVE

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha parlato ieri con il Ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, per discutere delle azioni destabilizzanti dell'Iran in Medio Oriente e dell'attuale situazione in Libano e a Gaza, secondo quanto affermato in una dichiarazione dal Segretario stampa del Pentagono, il MaggioreGenerale Pat Ryder. Austin ha ribadito l'impegno incrollabile degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele.