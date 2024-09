Ucraina Russia, droni ucraini contro la regione russa di Briansk. LIVE

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che la Russia non può essere sconfitta militarmente. Lo riportano i media ucraini. "È un dato di fatto" che Mosca non può essere battuta "in senso militare", ha detto ieri Tokayev durante la visita di Scholz ad Astana. "Un'ulteriore escalation della guerra porterà a conseguenze irreparabili per l'intera umanità e soprattutto per i paesi coinvolti nel conflitto Russia-Ucraina", ha aggiunto il presidente kazako.