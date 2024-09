Meta ha dichiarato di aver bandito Russia Today, Rossiya Segodnya e altre reti di media statali russi dalle sue piattaforme. "Dopo un'attenta riflessione, abbiamo ampliato la nostra applicazione in corso contro media statali russi: Rossiya Segodnya, Rt e altre entità correlate sono ora bandite dalle nostre app a livello globale per attività d'interferenza straniera", ha affermato in un comunicato la società proprietaria di Facebook e Instagram. Il divieto arriva dopo che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha denunciato venerdì le attività destabilizzanti di Russia Today, definendolo "braccio de facto dell'apparato di intelligence russo".