Medioriente, Netanyahu: "Sicurezza in nord Israele obiettivo guerra"

Il primo ministro israeliano ha annunciato un'espansione degli obiettivi di guerra dello Stato ebraico per includere il ritorno dei residenti nelle aree settentrionali del Paese, da cui sono fuggiti per gli attacchi di Hezbollah dal Libano. Atteso l'annuncio della sostituzione di Gallant col falco Saar, al Ministero della Difesa. Blinken sarà da oggi in Egitto per discutere della tregua nella Striscia di Gaza. Abu Mazen è atteso invece in Spagna. Stasera sessione speciale dell'Assemblea generale Onu