Hezbollah dopo attacco: "Israele pagherà, continuiamo sostegno a Gaza"

Ci Israele sarebbe dietro lo scoppio simultaneo di migliaia di cercapersone in dotazione a esponenti di Hezbollah in Libano e Siria: calmeno 18 i morti e circa 4mila i feriti, tra cui l'ambasciatore iraniano a Beirut. Esplosivo sarebbe stato piazzato dal Mossad nei dispositivi prima che venissero consegnati. . Lufthansa, Air France e British Airways fermano i voli su Israele. "Continueremo come in tutti i giorni passati con le nostre benedette operazioni a sostegno" della Striscia di Gaza, hanno dichiarato oggi i miliziani libanesi di Hezbollah. "Questo percorso è in atto e separato dalla dura resa dei conti che il nemico criminale deve attendere per il suo massacro" di ieri, ha affermato Hezbollah in una dichiarazione rilasciata su Telegram.

Quattro soldati israeliani sono stati uccisi e diversi altri sono rimasti feriti durante i combattimenti di ieri a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato stamattina le Forze di difesa israeliane (Idf). Tra le vittime risulta anche la 20enne Agam Naim, sergente paramedico. Le Idf specificano che si stratta della prima soldatessa a morire nell'offensiva di terra contro Hamas, il cui bilancio sale a 348 vittime.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: