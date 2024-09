Ucraina Russia, Biden verso ok a Kiev per uso armi su territorio russo

La Russia ha dichiarato persone ricercate gli inviati della Rai Stefania Battistini e Simone Traini, accusati di essere entrati illegalmente sul territorio nazionale con le truppe ucraine nel Kursk. Con loro sono ricercati altri giornalisti occidentali. Roma convoca l'ambasciatore di Mosca. E Joe Biden sarebbe "sul punto" di dare all'Ucraina il via libera per usare armi occidentali a lungo raggio all'interno del territorio russo, a patto che non utilizzi armi fornite dagli Stati Uniti. Lo riferiscono funzionari europei al New York Times. La questione sarà discussa nelle prossime ore con il premier britannico Keir Starmer, nella sua prima visita a Washington. L'esercito di Mosca, intanto, ha lanciato una controffensiva nella regione russa di Kursk, sta avanzando e ha riconquistato dieci località negli ultimi due giorni.





